Pippo Caffo: ‘Siracusa squadra da battere, la Reggina ha grandi nomi ma…’

Intervento del presidente della Vibonese Pippo Caffo a Radio Onda Verde, dopo la battuta d’arresto con la Vibonese che ha frenato le ambizioni della squadra rossoblu: “Nelle ultime gare di campionato la fortuna non ci ha assistito, si è perso solo per episodi. A parte la gara con la Reggina, nelle altre sconfitte abbiamo avuto la possibilità di chiuderle in nostro favore, ma non siamo stati abbastanza bravi sottoporta. Anche con il Siracusa meritavamo qualcosa in più”.

Corsa alla promozione

“C’è un grande equilibrio e sette punti sono sempre recuperabili. Sono fiducioso che riusciremo a raggiungere la zona playoff e poi vedremo quel che succederà. Il campionato è ancora lungo e sbaglia chi pensa di averlo vinto o perso già al giro di boa”.

Le favorite

“Meglio la Reggina o il Siracusa? Per me la squadra da battere è proprio l’attuale capolista che non solo ha un buon gruppo di giocatori ma anche un gioco corale, mentre la Reggina ha tanti bei nomi che fino ad oggi non hanno dato i risultati sperati. Poi c’è il Sambiase che sta facendo un bel campionato e bisogna fargli i complimenti“.