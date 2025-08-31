Calabria, Anas: ‘Chiusa temporaneamente, per fuga di gas, la SS106’
In corso le operazioni degli uomini dei Vigili del Fuoco e degli agenti della Polizia per le verifiche e la gestione della viabilità
31 Agosto 2025 - 10:51 | di Redazione
A causa di una fuga di gas è chiusa temporaneamente, in via precauzionale, la strada statale 106 “Jonica” al km 23, a Montebello Jonico (RC).
La chiusura si è resa necessaria per consentire la gestione dell’evento.
Sul posto sono presenti le i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità.