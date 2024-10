Calabria baciata dalla fortuna: realizzati due cinque al Superenalotto. Uno a Reggio

La Calabria festeggia un weekend importante visti i due “5” da 16.440,88 euro ognuno centrati nella regione. Le due giocate vincenti sono state realizzate a Briatico, provincia di Vibo Valentia, presso il Bar Sport di Niglia Gabriella in piazza IV Novembre 31 mentre il secondo a Motta San Giovanni, Reggio Calabria, nel bar tabacchi di piazza Madonna delle Grazie 4. Per il prossimo concorso, in programma domani, il Jackpot metterà invece in palio 38,7 milioni.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.