Ballando con le Stelle, Reggio in scena con uno dei suoi luoghi più iconici

Sabato 8 novembre, la Calabria sarà protagonista su Rai 1 nel celebre show di Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle”, in prima serata. La regione sarà raccontata in due momenti speciali del programma: con un viaggio per immagini dedicato alle meraviglie del territorio e con una clip esclusiva sulla splendida piazza Duomo di Reggio Calabria, dominata dalla cattedrale metropolitana di Maria SS. Assunta, dove una coppia di ballerini si esibirà in danze standard.

La Calabria protagonista su Rai 1

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, per la promozione dell’immagine e del patrimonio paesaggistico e culturale della regione.

Al termine della gara tra le Stelle andrà in onda la quarta puntata di “Ballando On The Road”, arricchendo la serata di spettacolo e bellezza.

Un viaggio tra i luoghi simbolo della Calabria

A introdurre le esibizioni dei concorrenti saranno immagini mozzafiato:

Praia a Mare (CS) con il suo panorama da sogno,

con il suo panorama da sogno, un tramonto a Tropea (VV), simbolo della “Perla del Tirreno”.

Nel corso della gara, il racconto visivo della Calabria includerà:

Punta Cannone sulla costa ionica (KR),

sulla costa ionica (KR), i ruderi di Brancaleone (RC) ,

, gli esterni del Teatro Politeama di Catanzaro ,

, il Castello Ducale di Corigliano (CS) ,

, il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ,

, l’ Abbazia Pathirion di Rossano Calabro (CS) ,

, la piazza del Cannone a Tropea (VV) ,

, una faggeta della Sila , simbolo di biodiversità,

, simbolo di biodiversità, e un romantico notturno a Praia a Mare (CS).

Un viaggio televisivo che unisce arte, natura e cultura, portando il fascino della Calabria nelle case di milioni di italiani.