La Calabria punta alla Bandiera Blu, Calabrese: ‘Supporto ai Comuni interessati’

L’assessore regionale al Turismo, all’Ambiente e al Lavoro, Giovanni Calabrese, ha presieduto la riunione del Comitato tecnico consultivo, istituito con deliberazione già adottata dal dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, per discutere le strategie e le iniziative finalizzate al riconoscimento della Bandiera Blu.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto oggi nella sede della Cittadella a Catanzaro, l’assessore Calabrese, ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato da tutti i soggetti coinvolti e per l’unità d’intenti nel merito del lavoro che si sta avviando.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato – è quello di supportare i Comuni nel percorso per ottenere la Bandiera Blu, che rappresenta un riconoscimento importante per la qualità delle acque di balneazione, la gestione sostenibile del territorio e i servizi offerti ai cittadini e ai turisti. Più Bandiere Blu significano valorizzazione delle nostre spiagge, dimostrazione di attenzione all’ambiente e potenziamento dell’offerta turistica e dei servizi per le comunità locali. Con questa iniziativa, come Regione, grazie al lavoro dell’UOA Valorizzazione e promozione del patrimonio naturale – Promozione e tutela della natura e del mare e Demanio marittimo, intendiamo rafforzare l’impegno diretto a valorizzare le coste calabresi, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità, in linea con i criteri di eccellenza richiesti dal programma Bandiera Blu. Pertanto – ha proseguito Calabrese – intendiamo sostenere, organicamente e strategicamente, la valorizzazione e l’attrattività delle coste calabresi, favorendo un approccio integrato che coniughi fruizione ambientale, qualità eccellente delle acque e miglioramento dei servizi turistici. La gestione sostenibile del litorale deve garantire non solo la tutela ambientale, ma anche l’accessibilità e l’offerta di servizi qualificati che rendano le spiagge più fruibili e competitive sul piano turistico. Fra le attività strategiche del Comitato è previsto anche dare supporto, facilitare e orientare i Comuni rivieraschi nel rispetto dei criteri e degli adempimenti obbligatori per il conseguimento del prestigioso riconoscimento, contribuendo così a rafforzare l’immagine e la qualità delle nostre spiagge”.