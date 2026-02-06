Calabria alla Bit, Occhiuto: ‘2025 l’anno dei record, ora il consolidamento internazionale’

Tutto pronto per il debutto della Regione Calabria alla prossima edizione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in programma da martedì 10 a giovedì 12 febbraio presso il quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho). In una delle principali vetrine mondiali, la regione si presenta forte di una stagione 2025 da record e di una strategia di profondo rinnovamento dell’offerta.

Il percorso intrapreso ha portato la Calabria a proporsi come destinazione competitiva e fruibile 365 giorni l’anno, rendendo la destagionalizzazione una realtà consolidata. L’edizione 2026 della Bit, dedicata ai Travel Makers e influenzata dal binomio tra tecnologia e sport nell’anno delle Olimpiadi invernali, vedrà la Calabria protagonista con un programma che coinvolge imprese e istituzioni in una narrazione corale del territorio.

Una Calabria Straordinaria e competitiva

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha rivendicato con orgoglio il nuovo posizionamento internazionale:

“Quest’anno saremo alla Bit non per raccontare quello che eravamo, ma per mostrare quello che siamo diventati: una Calabria Straordinaria che ha smesso di piangersi addosso e ha iniziato a correre. I dati ci danno ragione: il 2025 è stato l’anno dei record e il 2026 sarà quello del consolidamento internazionale”.

Occhiuto ha inoltre evidenziato la varietà dell’offerta che spazia dalla neve della Sila e dell’Aspromonte ai borghi mediterranei, puntando sul turismo lento, sulla Ciclovia dei Parchi e su investimenti strutturali come la depurazione.

Modelli di sviluppo e accoglienza

Secondo l’assessore regionale al Turismo, Gennaro Calabrese, la crescita registrata nel 2025 rappresenta un vero modello di sviluppo territoriale integrato. Calabrese ha ricordato l’importanza del nuovo avviso pubblico Calabria Attrattiva:

L’obiettivo è rafforzare l’accoglienza e valorizzare l’identità di ogni Comune.

Si punta a un’esperienza d’eccellenza che coinvolga sia i borghi interni che le coste.

L’investimento prosegue verso il turismo ecosostenibile e la qualità della vita.

Il dirigente generale Roberto Cosentino ha concluso sottolineando come, attraverso il Dipartimento Turismo, si racconti una regione che supera gli stereotipi, valorizzando gli oltre 800 chilometri di costa e il turismo delle radici, rendendo la Calabria una destinazione credibile per tutto l’anno.