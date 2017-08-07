Il Calabria Buskers Festival continua
La carovana del festival internazionale di teatro di strada fa tappa nel borgo Fori li mura di Cinquefrondi il 7 e 8 agosto con quattro artisti
07 Agosto 2017 - 12:20 | di Vincenzo Comi
Oggi 7 agosto e domani 8 agosto la IV edizione del Calabria Buskers Festival Internazionale di Teatro di Strada continua le tappe nei borghi della regione.
Infatti, la carovana di artisti stasera e domani si esibirà presso il Borgo “Fori li mura” nel Comune di Cinquefrondi. Una collaborazione con il sindaco Conia, molto attento ad eventi culturali di grande spessore artistico.
Portare l’arte di strada nei piccoli borghi, una scommessa dell’associazione Pagliacci Clandestini, sotto la guida del direttore artistico Santo Nicito, che sta avendo ottimi risultati.
Gli artisti che si esibiranno in questi due giorni saranno: Mario Barnaba “In valigia“, Mattia Triuzzi “Meno per meno show“, Achille Veltri “Clown Fofo” e Francesco Panza con “Carboni al Dente“.
Appuntamento dunque, oggi e domani alle 21:00 a Cinquefrondi. Il Calabria Buskers Festival continua.
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