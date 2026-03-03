CalabriaRooms rivoluziona il turismo regionale: la Calabria ha finalmente la sua piattaforma dedicata

La Calabria compie un passo storico nel panorama del turismo digitale. Nasce calabriarooms.it, la prima piattaforma interamente dedicata alle prenotazioni di strutture regolarmente registrate sul territorio calabrese.

Non un portale generalista, non un colosso internazionale. Ma uno strumento creato per la Calabria e per chi vive di turismo in Calabria.

CalabriaRooms è pensata sia per i viaggiatori, che possono prenotare strutture autentiche e verificate, sia per i proprietari di strutture ricettive regolarmente registrate che desiderano promuovere il proprio alloggio. È la vera rivoluzione è questa: pubblicare la propria struttura è completamente gratuito e senza commissioni.

Pubblicazione gratuita e senza commissioni: il modello

Un modello innovativo che restituisce centralità agli operatori locali, elimina i costi imposti dalle grandi piattaforme internazionali e trattiene valore economico sul territorio.

CalabriaRooms non è solo un sito di prenotazioni. È una scelta identitaria, una svolta strategica, un progetto che mette finalmente la Calabria al centro.

Oggi il turismo calabrese parla con una voce sola. E quella voce si chiama CalabriaRooms.