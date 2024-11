Mancuso responsabile Lega in Calabria, gli auguri di Occhiuto e Cannizzaro

“Auguri di buon lavoro al nuovo Responsabile regionale della Lega in Calabria, l’amico Filippo Mancuso, appena nominato al vertice del partito di Coalizione. Conoscendolo, sia sul piano umano che politico, sono certo si saprà distinguere alla guida della Lega in Calabria, sfruttando al meglio l’esperienza di questi anni da Presidente del Consiglio regionale. Collaboreremo, con lui così come con tutti gli altri rappresentanti della Coalizione di CentroDestra, per rafforzare sempre più i nostri valori.”

Così l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale azzurro, ha voluto esprimere il suo augurio per il nuovo incarico di Mancuso.

Leggi anche

“Congratulazioni e buon lavoro a Filippo Mancuso, da oggi nuovo responsabile della Lega in Calabria.

Un riconoscimento importante che premia l’ottimo lavoro fin qui svolto – con equilibrio e serietà istituzionale – dal presidente del nostro Consiglio regionale, e che potrà certamente rafforzare la coesione della coalizione di centrodestra in Calabria, anche in vista delle sfide che ci attendono”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.