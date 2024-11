Cannizzaro conferma: “Occhiuto si ricandida, continuità per la Calabria”

Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione a Lamezia Terme dell’iniziativa “Radici. Perché Forza Italia è territorio”.

“Lo davo per scontato – ha aggiunto Cannizzaro – e credo che anche gli amici alleati la pensino come me. Roberto Occhiuto è uno dei migliori presidenti di Regione che l’Italia ha in questo momento, il migliore di Forza Italia senza ombra di dubbio.