Regionali Calabria, Pazzano: ‘Tridico vera occasione di svolta per la nostra Regione’

“Ringrazio di cuore Pasquale Tridico per avermi voluto nella sua lista Presidente. È un gesto che riconosce il lavoro che, insieme a La Strada, abbiamo portato avanti in questi anni per rafforzare il campo progressista nel nostro territorio e per porre una concreta visione di Restanza per questa terra.

Le nostre battaglie storiche, i temi che sono sempre stati il cuore del nostro impegno hanno trovato spazio centrale nel programma della coalizione”.

Sono le parole del consigliere comunale a capo del movimento La Strada, Saverio Pazzano.

Pazzano: “Tridico come occasione di svolta per la Calabria”

“Questo conferma che Pasquale Tridico è la persona capace di unire, di parlare a ciascuna persona di Calabria, perché incarna i valori di competenza, giustizia sociale e impegno concreto di cui la regione ha un bisogno urgente. La sua candidatura rappresenta una vera occasione di svolta: l’opportunità di aprire finalmente una nuova stagione politica, capace di liberare energie, talenti e prospettive troppo a lungo soffocate.

Un riconoscimento che responsabilizza

Questo riconoscimento mi onora e al tempo stesso mi responsabilizza. Con La Strada abbiamo sempre creduto in una politica fatta di ascolto, partecipazione e lotte concrete per i diritti, capace di costruire futuro.

L’impegno per il cambiamento

Mi impegnerò con tutte le mie energie perché Pasquale Tridico possa diventare il Presidente di questa straordinaria e bellissima regione, guidandola verso il cambiamento che merita”.