Elezioni regionali, Laurendi (Uilm): ‘I candidati prevedano un piano industriale per la Calabria’

«La Calabria si avvicina a un passaggio decisivo con le prossime elezioni regionali. Come Uilm Calabria chiediamo ai candidati alla Presidenza della Regione, ai quali auguriamo una campagna elettorale serena, di tenere nella massima considerazione l’inserimento di un vero piano di sviluppo industriale nei loro programmi e di aprirsi da subito a un confronto serio e costruttivo con il sindacato. Non basta più parlare genericamente di turismo, infrastrutture e servizi: senza industria non può esserci crescita economica e sociale duratura».

È quanto dichiara Antonio Laurendi, Segretario generale della Uilm Calabria, che sottolinea come la regione abbia bisogno di una visione nuova e concreta.

Industria come volano di sviluppo

«La nostra terra – spiega Laurendi – ha risorse, competenze e potenzialità che vanno messe a sistema. L’industria non è solo produzione: è ricerca, innovazione, occupazione stabile, valorizzazione dei territori e capacità di trattenere giovani talenti che oggi emigrano altrove. Senza un’attenzione specifica a questo settore continueremo a inseguire soluzioni parziali che non bastano a garantire prospettive di sviluppo».

La Uilm Calabria ribadisce che l’industria può e deve diventare il vero volano per la crescita:

«Ogni investimento industriale genera filiere, rafforza l’indotto, crea posti di lavoro di qualità e stimola nuove competenze. Per questo chiediamo ai candidati di dire con chiarezza quale spazio intendono dare all’industria e come pensano di sostenere la competitività delle imprese nel rispetto dei diritti dei lavoratori».

L’appello di Laurendi ai candidati

Laurendi conclude con un appello diretto: