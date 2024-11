Regione Calabria: oltre 20 milioni per ridurre le liste d’attesa sanitarie

Il dettaglio delle somme assegnate alle Aziende sanitarie. Quasi 4 milioni di euro per l'Asp di Reggio

La Regione Calabria assegna alle Aziende del servizio sanitario le risorse dello Stato destinate alla riduzione delle liste d’attesa. Il commissario ad acta per il piano di rientro dal debito sanitario, Roberto Occhiuto, tramite il Dipartimento regionale Salute e Welfare e con il supporto del commissario straordinario di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, ha destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria la somma complessiva di 20.059.767,47 euro. È quanto si legge in una nota del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria.

Fondi per ridurre le attese e migliorare i servizi

“Il governo delle liste di attesa è uno degli obiettivi principali del sistema sanitario della Regione Calabria, soprattutto in relazione all’effetto sullo stato di salute e sull’incremento dei costi a carico dei cittadini che decidono di ricorrere alle prestazioni a pagamento o fuori Regione”, prosegue la nota. “Pertanto, l’assegnazione di queste risorse alle Aziende sanitarie provinciali e alle Aziende ospedaliere mira a contribuire ad una riduzione significativa delle attese“.

Dettaglio delle somme assegnate alle Aziende sanitarie:

ASP di Cosenza : 4.160.519,66 euro

: 4.160.519,66 euro ASP di Crotone : 1.388.929,28 euro

: 1.388.929,28 euro ASP di Catanzaro : 2.336.932,10 euro

: 2.336.932,10 euro ASP di Vibo Valentia : 1.083.330,20 euro

: 1.083.330,20 euro ASP di Reggio Calabria : 3.913.146,32 euro

: 3.913.146,32 euro Azienda ospedaliera di Cosenza : 2.207.110,90 euro

: 2.207.110,90 euro Azienda ospedaliera Universitaria Dulbecco : 2.787.663,75 euro

: 2.787.663,75 euro Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: 2.182.135,25 euro

Risorse aggiuntive per recuperare prestazioni arretrate

Inoltre, si è proceduto all’assegnazione di ulteriori risorse per il recupero delle liste di attesa relative agli anni 2022-2023, per prestazioni non erogate a causa della pandemia nei precedenti anni 2020-2021. Il riparto è così suddiviso:

Azienda ospedaliera di Cosenza : 664.036,30 euro

: 664.036,30 euro Azienda ospedaliera Universitaria Dulbecco : 357.609,69 euro

: 357.609,69 euro Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: 1.278.501,70 euro

Piano operativo per ridurre le liste d’attesa entro 30 giorni