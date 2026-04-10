Calabria fuori dal Commissariamento, Cannizzaro: ‘Occhiuto artefice di un risultato storico’
"Ci abbiamo lavorato tutti insieme e lo abbiamo ottenuto, adesso avanti tutta". Le parole del candidato sindaco
10 Aprile 2026 - 09:07 | Comunicato Stampa
“Lo ha annunciato lui, l’artefice di questo grande risultato storico per la Calabria, parlo di Roberto Occhiuto, grazie al quale da questo momento, dopo diciassette anni, la Calabria è fuori dal commissariamento sulla sanità”.
A dirlo è l’on. Francesco Cannizzaro, candidato sindaco per la città di Reggio Calabria.
“Ce lo siamo posti come obiettivo, ci abbiamo tutti insieme lavorato, lo abbiamo ottenuto. Bravo, bravissimo Roberto, bravi tutti coloro i quali ci hanno lavorato a vario titolo. Adesso avanti tutta!”.