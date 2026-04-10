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Calabria fuori dal Commissariamento, Cannizzaro: ‘Occhiuto artefice di un risultato storico’

"Ci abbiamo lavorato tutti insieme e lo abbiamo ottenuto, adesso avanti tutta". Le parole del candidato sindaco

10 Aprile 2026 - 09:07 | Comunicato Stampa

francesco cannizzaro roberto occhiuto

“Lo ha annunciato lui, l’artefice di questo grande risultato storico per la Calabria, parlo di Roberto Occhiuto, grazie al quale da questo momento, dopo diciassette anni, la Calabria è fuori dal commissariamento sulla sanità”.

A dirlo è l’on. Francesco Cannizzaro, candidato sindaco per la città di Reggio Calabria.

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“Ce lo siamo posti come obiettivo, ci abbiamo tutti insieme lavorato, lo abbiamo ottenuto. Bravo, bravissimo Roberto, bravi tutti coloro i quali ci hanno lavorato a vario titolo. Adesso avanti tutta!”.

Francesco CannizzaroRoberto OcchiutoCalabria Attualità

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