Calabria fuori dal Commissariamento, Cannizzaro: ‘Occhiuto artefice di un risultato storico’

“Lo ha annunciato lui, l’artefice di questo grande risultato storico per la Calabria, parlo di Roberto Occhiuto , grazie al quale da questo momento, dopo diciassette anni, la Calabria è fuori dal commissariamento sulla sanità”.

A dirlo è l’on. Francesco Cannizzaro, candidato sindaco per la città di Reggio Calabria.

“Ce lo siamo posti come obiettivo, ci abbiamo tutti insieme lavorato, lo abbiamo ottenuto. Bravo, bravissimo Roberto, bravi tutti coloro i quali ci hanno lavorato a vario titolo. Adesso avanti tutta!”.