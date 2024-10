Calabria, Unindustria Giovani: ‘Governo guardi a Mezzogiorno e nuove generazioni’

I presidenti delle cinque territoriali di Giovani imprenditori Unindustria si esprimono in merito al Governo Draghi.

“Il presidente Mario Draghi , in questo momento storico, è la più autorevole tra le personalità italiane nel mondo. Ed è un bene per l’Italia che, seppur nella complessità delle dinamiche politiche, la sua guida salda e lungimirante possa aiutare il Paese a uscire dal pantano di questa crisi sanitaria ed economica senza precedenti”.

Lo affermano, in una nota congiunta, il presidente dei Giovani imprenditori di Unindustria Calabria, Umberto Barreca, e i presidenti delle cinque Territoriali: Antonia Abramo (Catanzaro), Roberto Rugna (Cosenza), Vincenzo Squillacioti (Crotone), Giuseppe Pizzichemi (Reggio Calabria) e Fortunato Rizzo (Vibo Valentia).

I rappresentanti del movimento giovanile degli industriali calabresi riprendono così l’accorato appello già lanciato dal presidente di Unindustria regionale, Aldo Ferrara, unendosi alla posizione espressa dai direttivi dei giovani di altre regioni italiane. Il comunicato prosegue:

“Ci aspettiamo da Draghi, figura che incarna la competenza e il merito come forse nessun altro oggi in Italia, e dalla squadra di governo che ha scelto una particolare attenzione al Mezzogiorno e alle nuove generazioni. La sua sensibilità sul tema della scuola ci ha rinfrancati: è infatti sulla formazione, sull’educazione, sulla creazione della futura classe dirigente che si gioca una partita fondamentale per l’avvenire”.

“In questo sarà fondamentale puntare sul Sud, perché se riparte quest’area del Paese, riparte l’Italia e non è solo uno slogan. Per noi giovani imprenditori calabresi, che facciamo nostra la posizione espressa dal presidente Ferrara, è davvero importante che il nuovo governo si attivi per la definizione di un percorso finalizzato alla crescita del Meridione, a cominciare dagli investimenti in infrastrutture materiali e immateriali”.