Calabria, incidente stradale per la nipote di Le Pen e Sofo: ‘Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi’

Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma non hanno riportato ferite gravi. "Siamo già al lavoro per rimetterci in piedi" le parole dell'ex eurodeputato

“Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi, ma siamo stati davvero miracolati”.

Vincenzo Sofo, ex eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha raccontato su Instagram l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto lo scorso fine settimana in Calabria, terra d’origine dei suoi genitori. Con lui c’era anche la moglie, Marion Maréchal, europarlamentare francese e nipote di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National.

La coppia e la carriera politica

Sofo e Maréchal sono sposati dal 2021. La donna, fino al 2018, era conosciuta con il doppio cognome Maréchal-Le Pen, scelto a 18 anni e successivamente abbandonato quando decise di fare un passo indietro rispetto alla vita pubblica.

Nel 2024, eletta al Parlamento Europeo e nominata vicepresidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei, ha continuato a utilizzare il solo cognome del patrigno Samuel Maréchal.

L’incidente in Calabria

A dare notizia dell’accaduto è stata la rete televisiva francese Bfmtv, spiegando che i due sarebbero stati tamponati frontalmente da un’altra vettura, costretta a sterzare per evitare un animale sulla carreggiata. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma non hanno riportato ferite gravi.