Reggio, vincita da 62.500 euro al Lotto: centrata la quaterna sulla ruota di Roma

Bottino ricco in Calabria con una doppietta da 85mila euro nelle ultime due estrazioni del Lotto di venerdì 21 e sabato 22 novembre.

Come riporta Agipronews, colpo da 62.500 euro a Reggio Calabria, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Roma, con una giocata da 2 euro in un punto vendita di Via Saverio Vollaro. A questi si aggiunge una vincita da da 22.500 euro a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza, con un terno sulla ruota di Bari e una giocata da 5 euro presso un esercizio di Via Giuseppe Casciaro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro, per un totale di 1,16 miliardi di euro da inizio 2025.