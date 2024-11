Stati Generali sulla violenza, Mancuso: “Numeri allarmanti, ma azioni concrete”

“Sia nel Paese che in Calabria i numeri della violenza sulle donne sono allarmanti. La firma dei due protocolli di intesa interistituzionali appena siglati (uno per il coordinamento delle azioni a contrasto della violenza domestica e l’altro per l’acquisizione di una vera raccolta dati sulla violenza alle donne che può avvenire solo con un lavoro sinergico di tutti i soggetti coinvolti), può contribuire a contrastare questo terribile fenomeno”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso intervenendo ai lavori degli “Stati generali sulla violenza di genere” (seconda edizione), organizzata nella Cittadella regionale dall’Osservatorio sulla violenza di genere coordinato dall’avv. Giuseppina Pino.

Le azioni della Calabria per contrastare la violenza

Ha aggiunto Mancuso: “Non posso che complimentarmi per il lavoro fin qui svolto dall’Osservatorio con un approccio sin dall’inizio concreto e propositivo, sempre in sinergia con il Consiglio regionale.

Oltre alla solidarietà, qui c’è bisogno di azioni concrete, come già abbiamo fatto, attivando la Cabina di regia prevista dal Protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, siglato l’8 marzo scorso tra questa Presidenza, l’Osservatorio e l’Aterp.

E grazie al quale è stata pianificata l’assegnazione di 15 alloggi (tre per provincia) di edilizia pubblica destinati a donne vittime di violenza e ai loro figli.

Un protocollo, quest’ultimo, unico nel suo genere in Italia, tanto da essere oggetto di attenzione anche da parte del Senato della Repubblica.

La Calabria è determinata a fare la sua parte fino in fondo e dobbiamo esigere un impegno deciso da parte di chi ha il potere di fare cambiamenti significativi”.