Due calabresi alla guida dei giovani cardiologi Italiani ed Europei

Sono entrambi di origini calabresi i due giovani cardiologi recentemente nominati ai vertici delle più importanti società scientifiche del settore in Italia: il Dott. Marco Perrone, nuovo Presidente degli ICOT (Italian Cardiologists of Tomorrow), gruppo dei giovani cardiologi della Società Italiana di Cardiologia (SIC), e il Dott. Giuseppe Ciliberti, nominato Presidente dell’Area Giovani dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).

Oltre ai ruoli ricoperti nelle due società nazionali, entrambi rappresentano i giovani cardiologi italiani anche nella Società Europea di Cardiologia, una delle realtà scientifiche più prestigiose al mondo.

Marco Perrone: da Sangineto ai vertici della SIC

Il Dott. Marco Perrone, originario di Sangineto (CS), è professore presso l’Università di Roma Tor Vergata e cardiologo al Policlinico Universitario Tor Vergata. Collabora inoltre con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e con l’Istituto di Medicina del CONI.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Cardiologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, ha conseguito un dottorato di ricerca in medicina sperimentale cardiovascolare e un master in cardiologia pediatrica. Ha arricchito la sua formazione con esperienze cliniche e di ricerca a Londra e Bruxelles.

Giuseppe Ciliberti: da Cortale all’ANMCO

Il Dott. Giuseppe Ciliberti, originario di Cortale (CZ), è dirigente medico cardiologo presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Cardiologia all’Università di Perugia, ha svolto un’importante esperienza formativa a Londra, dove ha ottenuto la certificazione in risonanza magnetica cardiaca. Ha completato il dottorato di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche.

Una nuova generazione di specialisti

I due professionisti rappresentano il volto di una nuova generazione di cardiologi italiani: competenti, appassionati e legati alle proprie radici calabresi, pur vivendo e lavorando fuori regione.

La Calabria può dunque vantare due figure di spicco nella cardiologia italiana ed europea, conferma dell’elevata professionalità dei medici calabresi che continuano a portare in alto il nome della loro terra.