Occhiuto: ‘Calabria tra le mete europee in maggiore espansione per il 2025’

Il quotidiano britannico The Sun ha inserito Reggio Calabria tra le destinazioni low cost da non perdere per un city break, sottolineando l’opportunità offerta dai nuovi voli Ryanair.

Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto rilancia la notizia con un post sui suoi canali social:

“La Calabria è stata riconosciuta tra le mete europee in maggiore espansione per il 2025, grazie a un aumento rilevante dell’interesse turistico. A contribuire a questo slancio, anche le nuove rotte aeree – come quelle operate da Ryanair su Reggio Calabria – che facilitano l’arrivo di visitatori da tutta Europa”.

Per leggere la notizia integrale sul The Sun è possibile cliccare sul seguente LINK.