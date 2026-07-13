Morti sul lavoro: 11 vittime nei primi cinque mesi del 2026, Calabria in ‘zona rossa’

“Il confronto dei dati con il mese precedente racconta un brusco peggioramento: ad aprile la regione registrava 2 decessi in occasione di lavoro ed era in zona bianca, mentre a fine maggio le vittime salgono a 9 e il territorio entra in zona rossa. Un passaggio che conferma la necessità di leggere il fenomeno non solo attraverso i numeri assoluti, ma anche attraverso l’incidenza, oggi ben superiore alla media nazionale. Il quadro provinciale evidenzia una criticità significativa con Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cosenza in zona rossa. Anche il dato settoriale è rilevante: Sanità e Assistenza Sociale è il comparto con più denunce di infortunio, seguito dalle Costruzioni, a conferma che la prevenzione deve coinvolgere ambiti produttivi e organizzativi molto diversi tra loro.”