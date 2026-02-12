Voto per i fuori sede, Laghi: ‘Basta sperimentazioni, serve una legge strutturale’

"Ho depositato una mozione che impegna la giunta ad attivarsi con il Governo nazionale" le parole del consigliere e segretario questore

Il consigliere regionale e segretario questore Ferdinando Laghi ha depositato una mozione:

«Chiediamo alla giunta regionale di sollecitare il Governo. La partecipazione democratica non può essere un privilegio per chi ha la fortuna di vivere vicino al seggio. È un diritto di tutti».

«Ho depositato oggi in Consiglio regionale una mozione che impegna la giunta ad attivarsi presso il Governo nazionale per l’approvazione urgente di una legge che garantisca il diritto di voto ai fuori sede per tutte le consultazioni elettorali. Non possiamo più permetterci di lasciare a casa milioni di cittadini». Lo dichiara il consigliere regionale e segretario questore Ferdinando Laghi, primo firmatario della interpellanza.

«Parliamo di oltre 5 milioni di italiani – prosegue – studenti universitari e lavoratori, che vivono stabilmente lontano dal proprio comune di residenza. Per loro, tornare a casa ogni volta che si vota significa affrontare costi spesso insostenibili e perdere giorni di lavoro o di studio. Il risultato? Un astensionismo involontario che mortifica un diritto costituzionale fondamentale».

“Le sperimentazioni condotte alle Europee del 2024 e al referendum dello scorso giugno – sottolinea Laghi – hanno dimostrato che il sistema funziona. Eppure, la recente bocciatura degli emendamenti per estendere il voto per fuori sede ai referendum di marzo rappresenta l’ennesima occasione persa. L’Italia resta uno degli ultimi Paesi in Europa senza una normativa strutturale su questo tema».

«È ora di superare l’approccio delle sperimentazioni una tantum. Servono regole chiare e permanenti – sollecita il segretario questore – che valgano per tutte le consultazioni: politiche, regionali, comunali e referendarie. La Calabria, terra di emigrazione e mobilità, conosce bene questo problema e deve farsi portavoce di un’istanza di civiltà democratica che riguarda l’intero Paese».

«Con questa mozione – conclude Ferdinando Laghi – chiediamo alla giunta regionale di battersi in tutte le sedi istituzionali affinché il Governo assuma un impegno concreto. La partecipazione democratica non può essere un privilegio per chi ha la fortuna di vivere vicino al seggio. È un diritto di tutti».