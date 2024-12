Calabria, arriva il 21° treno di nuova generazione: prosegue l’ammodernamento della flotta del Regionale

E' stato consegnato ieri alla stazione di Sibari il settimo dei treni ibridi per la Regione

Arriva in Calabria il 21° treno di nuova generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia, Gruppo FS. È stato consegnato oggi alla stazione di Sibari il settimo treno ibrido, che si aggiunge ai 14 treni elettrici monopiano già in circolazione sulle linee calabresi.

Il nuovo treno è stato presentato da Gianluca Gallo, Assessore ai Trasporti Regione Calabria, Francesco Lucianò, Responsabile della Segreteria Tecnica del MIT e Francesco Berardi, Direttore Regionale Calabria Trenitalia.

Prosegue spedita l’opera di ammodernamento della flotta del Regionale, prevista dall’ampio programma di investimenti del Contratto di Servizio con la Regione Calabria e ArtCal – che ammonta a oltre 308 milioni di euro – finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore di pendolari e turisti. Un piano, adesso ulteriormente integrato con circa 121 milioni di euro di finanziamenti congiunti Trenitalia e Regione per l’acquisto di ulteriori 10 treni di nuova generazione (3 elettrici monopiano e 7 ibridi), che già prevede la fornitura di 27 nuovi treni: 14 elettrici monopiano, già consegnati, e 13 ibridi, di cui 7 in circolazione con quello consegnato oggi.

Il nuovo treno ibrido circolerà sulla linea ionica e sulla linea trasversale Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale. Progettato e costruito da Hitachi Rail, rappresenta un salto generazionale perché può viaggiare con motori diesel su linee non elettrificate, con motore elettrico su quelle elettrificate e con batterie per percorrere il primo e l’ultimo miglio sulle linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni, così da evitare l’uso di carburanti, azzerando emissioni e rumori.

La tecnologia ibrida consente di ridurre del 50% il consumo di carburante, oltre a una forte diminuzione delle emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel. Una tecnologia di nuova generazione che si traduce in massima flessibilità nell’utilizzo del treno e nel più efficace impiego dei convogli sulle linee. Il nuovo treno ibrido dispone di circa 300 posti a sedere e un massimo di 12 postazioni per le biciclette; il treno è, inoltre, dotato di un innovativo sistema di climatizzazione, con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati. Grazie a queste caratteristiche, il comfort di viaggio ne risulta notevolmente migliorato.