Occhiuto: ‘Calabria prima Regione d’Italia a usare Poste per le prenotazioni sanitarie’
Servizio di prenotazione visite ed esami in Posta: Occhiuto annuncia l’avvio da Reggio e l'estensione entro primavera a quasi 400 sedi in Calabria
27 Febbraio 2026 - 14:15 | Comunicato Stampa
“Siamo orgogliosi che la Calabria sia la prima Regione in Italia ad avviare, insieme a Poste Italiane, un progetto che consente ai cittadini di prenotare le prestazioni sanitarie direttamente negli uffici postali del territorio”.
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.
“Il servizio – prosegue – è partito in via sperimentale in 5 uffici Polis della provincia di Reggio Calabria, ed entro la primavera sarà esteso a quasi 400 sedi in tutta la Regione. Si tratta di un’iniziativa concreta che sfrutta la presenza capillare sul territorio di Poste per avvicinare ulteriormente la sanità alle persone, soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree interne. Offrire la possibilità di prenotare visite ed esami attraverso un nuovo canale fisico, semplice e accessibile, significa abbattere barriere, ridurre i disagi e migliorare la gestione delle liste d’attesa”.
“Questo modello – afferma il presidente della Regione Calabria – rappresenta una scelta strategica e una visione moderna dei servizi pubblici: mettere le infrastrutture già presenti sul territorio al servizio dei bisogni essenziali dei cittadini”.
“Un ringraziamento sentito – conclude Occhiuto – va ad Azienda Zero per il costante lavoro tecnico svolto e a Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nel sostenere questo percorso. Sono certo che questo nuovo servizio costituirà un passo importante verso una sanità più efficiente, più moderna e soprattutto più vicina ai calabresi”.
