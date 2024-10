Calabria, Occhiuto si lancia alle regionali: “A Reggio realizzeremo il Waterfront”

Il progetto Waterfront torna d’attualità. Oramai da diverse settimane numerosi esponenti politici del centro destra parlano di realizzare il bellissimo progetto dell’archistar Zaha Hadid.

L’ultima dichiarazione in merito arrivata da Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza e candidato alla presidente della Regione Calabria.

“Pensate se in Calabria ci fossero dieci grandi opere di architettura contemporanea. Opere che su questo territorio straordinario potrebbero nascere dalle risorse che comunque abbiamo e non sappiamo sfruttare. Opere che possono trasformare e rendere piu’ attrattiva la Calabria nei suoi distretti turistici. Il Waterfront di Zaha Hadid sul lungomare di Reggio, ad esempio, lo riprenderemo subito”, le parole di Occhiuto.

SANITA' E TURISMO

Occhiuto inoltre si è soffermato su due storiche criticità del territorio calabrese, il mancato sviluppo del turismo e la drammatica situazione della sanità.

” Il turismo porta ricchezza, crescita sociale, migliore vivibilita’. La Calabria puo’ vivere puntando su attivita’ emozionali. Purtroppo al momento contiamo solo due milioni di presenze di turismo straniero in Calabria, a fronte invece dei 5 milioni che ogni anno visitano Riva del Garda”.

“Per quanto riguarda la sanità, abbiamo la necessita’ stringente di costruire nuove strutture ospedaliere che diano confort qualitativo e dignita’ ai pazienti e ai loro familiari.

La Sanita’ in Calabria e’ commissariata ma non bisogna mettersi contro il commissario, occorre collaborare ed evitare ribellismi che non portano da nessuna parte”.