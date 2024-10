Calabria, ad Oppido Mamertina il raduno degli “Alfisti”

Una giornata all’insegna delle mitiche Alfa Romeo. Gli “Alfisti” di tutta Italia si sono dati appuntamento ad Oppido Mamertina per festeggiare il decennale dell’Associazione “Alfisti Storici Calabresi” che insieme al locale club della “Oppido Mamertina Racing” hanno organizzato il raduno automobilistico dedicato esclusivamente alle splendide Alfa Romeo.

Una manifestazione che nonostante la pioggia battente della mattinata si è snodata per le vie di Oppido Mamertina con esposizione e presentazione delle vetture in Piazza Umberto I dinanzi alla splendida ed imponente Cattedrale. Oltre 50 i partecipanti all’evento “Alfista”. Vetture provenienti da tutta la Calabria, e non solo, con i piloti veramente partecipi all’iniziativa. Una giornata da incorniciare per gli organizzatori ma anche per tutte le persone che hanno assistito alla manifestazione nonostante il mal tempo che ha imperversato sulla ridente cittadina situata alle pendici dello Zilastro. Dopo la visita guidata ai vari luoghi di interesse storico, culturale e religioso di Oppido Mamertina, l’intera carovana degli “Alfisti” si è trasferita nella vicina Palmi, allo Stella Maris, per il pranzo conviviale e la consegna delle targhe-ricordo.

“Nonostante la pioggia, una bellissima giornata – ha affermato Salvatore Lipari, presidente del team Oppido Mamertina Racing – allestita per festeggiare il decennale dalla fondazione dell’Associazione Alfisti Storici Calabresi. Insieme agli amici Alfisti abbiamo trascorso una lieta ed affascinante giornata mettendo in atto una manifestazione di gran rilievo. Ringrazio tutti i partecipanti, le persone che hanno ammirato le vetture nella piazza Umberto I nonostante la pioggia e l’amico presidente dell’Associazione Alfisti Storici Calabresi, Michele Brosio, per aver scelto Oppido come sede dell’evento”. Alle parole di Salvatore Lipari si è accodato anche Michele Brosio, presidente dell’Associazione Alfisti Storici Calabresi: “Noi crediamo allo sport vero, siamo calabresi veri, persone formidabili che non abbiamo paura di sporcarci le mani con il grasso delle autovetture. Ringrazio, altresì, per la collaborazione all’organizzazione dell’evento, tutti gli amici della Oppido Mamertina Racing con in testa il presidente Salvatore Lipari. Noi crediamo a questo marchio, noi siamo Alfisti”.