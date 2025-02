Calabria in Parlamento Europeo, il gruppo FI di Villa: ‘Grande opportunità di crescita del territorio’

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri comunali di Villa San Giovanni di FI Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco in merito all’incontro del 4 febbraio a Bruxelles.

“Il meeting tenutosi a Bruxelles ed organizzato dall’ europarlamentare Giusy Princi dal titolo “Calabria straordinaria: promozione paesaggistica, storica, culturale ed enogastronomica della Regione” ha rappresentato una grande opportunità di crescita politica del territorio calabrese ed anche di ogni singolo amministratore invitato all’evento.

Una kermesse politica istituzionale di altissimo livello che ha visto la Calabria ed gli amministratori dell’Area dello Stretto al centro della politica di sviluppo economico e commerciale Europeo grazia alla sinergia istituzionale tra la Camera di Commercio Belga Italiana con la Regione Calabria.

Alla presenza di ambasciatori, commissari ed europarlamentari di altri Paesi, sono state evidenziate le caratteristiche, le potenzialità del nostro territorio, e la politica locale è divenuta protagonista grazie alla straordinaria valenza politica che anche in Europa l’europarlamentare Princi sta assumendo accompagnata come sempre dal carisma e dal contributo fondamentale dell’ On. e coordinatore Regionale Francesco Cannizzaro.

Per noi consiglieri comunali di Villa San Giovanni è stata una occasione unica anche in considerazione del particolare momento storico che sta attraversando il nostro territorio in considerazione della possibile realizzazione del Ponte sullo Stretto che assieme ad altre opere infrastrutturali importanti realizzate e programmate nel sud Italia riporta la nostra Regione al centro degli interessi Europei e non solo nazionali.

Oggi questa importante manifestazione, egregiamente organizza dall’Europarlamentare Princi, alla quale va il nostro ringraziamento, rappresenta realmente una prima occasione di confronto su tematiche che devono essere portate al centro dell’agenda politica dell’Europa che mira ad essere realmente vicina ai territori grazie ai propri investimenti sponsorizzati da una classe politica che vuole dimostrare la propria credibilità ed il proprio impegno per i territori nella consapevolezza che l’Europa si avvicini sempre di più alle esigenze anche della nostra Calabria che spesso è sembrata tanto lontana da questo interesse politico europeo ma che oggi grazie a queste sinergie istituzionali può realmente divenire “terra” di interesse politico e di sviluppo economico anche in considerazione degli sviluppi eccezionali in termini di nuovi collegamenti aerei che dall’ aereoporto dello Stretto stanno portando un grandissimo incremento di presenze turistiche e non solo nelle nostre Città”.