Calabria, clonato il profilo FB di Pietropaolo: ‘Si promettevano borse di studio e finanziamenti a fondo perduto’

Una pagina fake che sfrutta il nome e l’immagine del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, per truffare ignari cittadini con la promessa di inesistenti finanziamenti europei. È l’ennesimo episodio di furto di identità digitale che ha colpito, questa volta, un rappresentante istituzionale.

“Non si tratta – dice Pietropaolo – solo di un attacco alla mia persona, ma di un tentativo fraudolento che espone i cittadini al rischio concreto di perdere denaro e dati sensibili. È nostro dovere contrastare con fermezza queste azioni criminali”.

Il profilo clonato e le false promesse

Il profilo fake, costruito per replicare la pagina istituzionale, è stato utilizzato per inviare messaggi privati in cui fantomatici interlocutori – presentandosi come direttori generali di finanziamenti europei – promettevano borse di studio e contributi a fondo perduto.

Gli autori della truffa arrivavano a richiedere:

dati personali

documenti d’identità

anticipi di denaro per “sbloccare finanziamenti fino a 100mila euro”

L’appello alla prudenza