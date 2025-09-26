Calabria, clonato il profilo FB di Pietropaolo: ‘Si promettevano borse di studio e finanziamenti a fondo perduto’
"Non solo un attacco alla mia persona - ha detto il vicepresidente del consiglio regionale della Calabria - ma un tentativo fraudolento nei confronti dei cittadini"
26 Settembre 2025 - 15:59 | Comunicato Stampa
Una pagina fake che sfrutta il nome e l’immagine del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, per truffare ignari cittadini con la promessa di inesistenti finanziamenti europei. È l’ennesimo episodio di furto di identità digitale che ha colpito, questa volta, un rappresentante istituzionale.
“Non si tratta – dice Pietropaolo – solo di un attacco alla mia persona, ma di un tentativo fraudolento che espone i cittadini al rischio concreto di perdere denaro e dati sensibili. È nostro dovere contrastare con fermezza queste azioni criminali”.
Il profilo clonato e le false promesse
Il profilo fake, costruito per replicare la pagina istituzionale, è stato utilizzato per inviare messaggi privati in cui fantomatici interlocutori – presentandosi come direttori generali di finanziamenti europei – promettevano borse di studio e contributi a fondo perduto.
Gli autori della truffa arrivavano a richiedere:
- dati personali
- documenti d’identità
- anticipi di denaro per “sbloccare finanziamenti fino a 100mila euro”
L’appello alla prudenza
“Siamo davanti a un fenomeno che non va sottovalutato – sottolinea Pietropaolo – perché colpisce la fiducia dei cittadini, la reputazione delle istituzioni e sfrutta la fragilità di chi cerca opportunità di sostegno economico. Occorre continuare a investire in educazione digitale e in una collaborazione costante tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. Invito tutti a non fidarsi di messaggi sospetti, a verificare sempre le fonti ufficiali e a segnalare tempestivamente i profili falsi”.