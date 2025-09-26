City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calabria, clonato il profilo FB di Pietropaolo: ‘Si promettevano borse di studio e finanziamenti a fondo perduto’

"Non solo un attacco alla mia persona - ha detto il vicepresidente del consiglio regionale della Calabria - ma un tentativo fraudolento nei confronti dei cittadini"

26 Settembre 2025 - 15:59 | Comunicato Stampa

Pietropaolo

Una pagina fake che sfrutta il nome e l’immagine del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, per truffare ignari cittadini con la promessa di inesistenti finanziamenti europei. È l’ennesimo episodio di furto di identità digitale che ha colpito, questa volta, un rappresentante istituzionale.

“Non si tratta – dice Pietropaolo – solo di un attacco alla mia persona, ma di un tentativo fraudolento che espone i cittadini al rischio concreto di perdere denaro e dati sensibili. È nostro dovere contrastare con fermezza queste azioni criminali”.

Il profilo clonato e le false promesse

Il profilo fake, costruito per replicare la pagina istituzionale, è stato utilizzato per inviare messaggi privati in cui fantomatici interlocutori – presentandosi come direttori generali di finanziamenti europei – promettevano borse di studio e contributi a fondo perduto.

Gli autori della truffa arrivavano a richiedere:

  • dati personali
  • documenti d’identità
  • anticipi di denaro per “sbloccare finanziamenti fino a 100mila euro”

L’appello alla prudenza

“Siamo davanti a un fenomeno che non va sottovalutato – sottolinea Pietropaolo – perché colpisce la fiducia dei cittadini, la reputazione delle istituzioni e sfrutta la fragilità di chi cerca opportunità di sostegno economico. Occorre continuare a investire in educazione digitale e in una collaborazione costante tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. Invito tutti a non fidarsi di messaggi sospetti, a verificare sempre le fonti ufficiali e a segnalare tempestivamente i profili falsi”.

Consiglio Regionale della CalabriaCalabria Attualità