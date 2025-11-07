Polo SNA Calabria da record: oltre 500 partecipanti al corso sul PNRR

Al via il percorso formativo sul PNRR destinato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione calabrese. Grazie a un importante lavoro di squadra, il Polo SNA Calabria è riuscito a soddisfare oltre 500 richieste di partecipazione al corso “Monitoraggio e rendicontazione progetti PNRR”, confermando il proprio ruolo di eccellenza nella formazione pubblica e il primato di Polo più attivo d’Italia.

Formazione e partecipazione record per il Polo SNA Calabria

«È motivo di orgoglio – afferma l’On. Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo SNA Calabria – essere riusciti a soddisfare tutte le richieste di partecipazione pervenute per il corso sul Pnrr: la nostra segreteria ha registrato oltre 500 adesioni, un vero record nazionale che testimonia il grande apprezzamento per i percorsi formativi proposti dal Polo.

Un importante lavoro organizzativo e di squadra – spiega – ha permesso di garantire la partecipazione di tutti gli interessati, senza lasciare indietro nessuno».

Nuove edizioni del corso “Monitoraggio e rendicontazione progetti PNRR”

Considerato l’elevato numero di adesioni, il Comitato di Coordinamento del Polo SNA Calabria ha deciso di organizzare più edizioni del corso, che si terranno presso la Cittadella dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

III Edizione: 13 e 14 novembre

13 e 14 novembre IV Edizione: 20 e 21 novembre

20 e 21 novembre V Edizione: 4 e 5 dicembre

A ciascuna edizione in presenza (12 ore) si aggiungono due ore di formazione a distanza, fruibili online secondo le modalità che saranno comunicate direttamente ai partecipanti.

Polo SNA Calabria: eccellenza nella formazione pubblica

Il Polo SNA di Reggio Calabria si conferma punto di riferimento nel panorama formativo nazionale e motore di progresso e coesione per la Pubblica Amministrazione. L’attività proseguirà con nuovi percorsi dedicati al rafforzamento delle competenze del personale pubblico, con l’obiettivo di rendere più efficaci i processi amministrativi e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

«Il Comitato di Coordinamento – spiega Giusi Princi – ha già progettato nuovi percorsi formativi da realizzare nell’ambito dell’Offerta 2026, per consolidare le sinergie con gli altri Poli regionali e promuovere una rete nazionale della formazione pubblica, fondata su collaborazione, innovazione e crescita professionale.

Il Polo formativo – prosegue – è stato fortemente voluto insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Deputato calabrese Francesco Cannizzaro, al Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici e rendere più efficienti i processi amministrativi.