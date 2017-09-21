In Calabria il primo catamarano al mondo per disabili

Il primo catamarano al mondo completamente accessibile, progettato dal velista Andrea Stella, è approdato a Crotone dopo la traversata atlantica

È arrivato a Crotone “Lo Spirito di Stella“, il primo catamarano al mondo completamente accessibile progettato dal velista vicentino Andrea Stella, da diciassette anni in sedia a rotelle, che mercoledì 13 settembre ha consegnato a Papa Francesco la Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità.

Il documento era partito lo scorso aprile da New York, affidato nella mani di Andrea Stella dal Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres con l’impegno di consegnarlo a papa Francesco. Conclusa l’impegnativa traversata atlantica, il catamarano accessibile era sbarcato in Italia il 25 agosto approdando al porto di La Spezia dopo quattro mesi di navigazione.

Dalla città ligure, il natante era ripartito per raggiungere le altre tappe italiane del viaggio: Rosignano, Roma e Napoli, in attesa dell’Udienza con il Santo Padre. Il natante, due giorni fa, è approdato alla marina dello Yachting Kroton Club Asd.

fonte: anda