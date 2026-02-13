Bollo Auto, Mattiani annuncia la proposta di legge: ‘Sostegno ai contribuenti in difficoltà’

"Obiettivo è ridurre il contenzioso, migliorare l’efficacia della riscossione, in un’ottica di semplificazione amministrativa e, soprattutto, di sostegno ai contribuenti che vogliono regolarizzare la propria posizione" così il consigliere

Il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani ha annunciato l’avvenuta presentazione di una proposta di legge per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale (Bollo Auto) dovuta alla Regione Calabria e affidate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo 2023-2025.

“Obiettivo della proposta di Legge – spiega il Consigliere Regionale – è quello di favorire l’adempimento spontaneo, ridurre il contenzioso, migliorare l’efficacia della riscossione, in un’ottica di semplificazione amministrativa e, soprattutto, di sostegno ai contribuenti che per ragioni differenti si sono trovati in difficoltà e che vogliono regolarizzare la propria posizione”.

Sull’oggetto della definizione agevolata il Consigliere Regionale ha tenuto a precisare che:

“La definizione agevolata fa riferimento ai carichi relativi alla tassa automobilistica regionale dovuta alla Regione Calabria e affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025. Indi, rientrano solo i ruoli consegnati ad ADER nel 2024 e nel 2025 riferibili alla tassa automobilistica dovuta dal 2019 al 2023. Ritengo doveroso da parte della Regione Calabria aderire alla rottamazione prevista dalla Legge n. 199/2025. In tal modo, consentiremo ai Calabresi che nel recente passato hanno attraversato un momento di difficoltà, di poter usufruire di tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente e poter sanare, così, la propria posizione innanzi al fisco, con conseguente beneficio anche per l’amministrazione regionale”.

Leggi anche

E in conclusione: