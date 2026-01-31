Danni maltempo, Mattiani: ‘Subito fondi per ricostruire con procedure rapide per abbattere burocrazia’

Si è svolto ieri il sopralluogo del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sul litorale Jonico devastato dal passaggio del ciclone Harry. Specificatamente, il Vicepremier si è recato a Bova Marina e Melito Porto Salvo, dove ha incontrato amministratori locali e cittadini. Ad accompagnarlo il Commissario Provinciale della Lega Calabria e Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani:

“Purtroppo, il ciclone Harry ha devastato la nostra costa Jonica. Lo scenario è davvero drammatico e lo ha potuto constatare anche il Ministro Salvini: arterie stradali inghiottite dal mare, attività economiche distrutte, abitazioni gravemente danneggiate e aree marine oramai cancellate. La Sua presenza, rappresenta concretezza e le Sue parole speranza per gli Amministratori locali che chiedono un aiuto immediato per la ricostruzione e per le decine di famiglie gravemente colpite dalla forza indomabile della natura.”.

Il Consigliere Regionale Mattiani si è soffermato anche su come la Regione Calabria ha gestito l’emergenza e sugli interventi richiesti al Governo:

“Come Regione Calabria abbiamo fatto il possibile per gestire la fase emergenziale. Non posso che ringraziare il Presidente Occhiuto per la determinazione, la sensibilità e la fermezza messe in campo in questi giorni. Mi unisco, inoltre, al Suo senso di gratitudine espresso nei confronti di un grande uomo delle Istituzioni qual è il nostro Direttore della Protezione Civile Regionale Domenico Costarella e di tutta la squadra di Protezione Civile. Il Loro lavoro è stato determinante nel prevenire conseguenze ancora più gravi e drammatiche. Adesso tocca ancora al Governo. In queste ore abbiamo sentito la vicinanza delle Istituzioni. Nell’immediatezza, sono state destinate le prime risorse per le fasi iniziali di gestione dell’emergenza, altri fondi interverranno a breve. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini che, ancora una volta, ha dimostrato con i fatti rispetto verso i Calabresi, venendo anche sul campo, a rendersi conto della devastazione e, tra la gente, a rassicurare le Comunità colpite. Sulla gestione post emergenziale condividiamo la stessa idea: dopo queste prime fasi di gestione dell’emergenza, bisogna essere celeri nel ricostruire. Per farlo è necessario che vengano messe a disposizione dal Governo nuove e più importanti risorse e che queste possano essere spese in fretta, attraverso norme speciali e poteri straordinari per il commissario, per derogare a regolamenti ormai superati. Per questo continueremo a lavorare fianco a fianco”.

Infrastrutture e opposizione all’uso dei fondi del Ponte

Quanto, poi, alla proposta delle opposizioni di destinare risorse già stanziate per investimenti in infrastrutture quale il Ponte sullo Stretto, il Consigliere Regionale Mattiani è stato categorico: