La Calabria protagonista su Rai 1 con ‘Ballando On The Road’. Scilla nella prima puntata

La Calabria e le sue bellezze tornano protagoniste del sabato sera di Rai 1 nello spettacolo televisivo condotto da Milly Carlucci: l’arte del ballo si unisce al fascino di un territorio straordinario e alla magia di uno degli show più amati.

A partire da sabato 18 ottobre, al termine della gara delle Stelle, andrà in onda “Ballando On The Road”, un viaggio tra talento, emozione e paesaggi mozzafiato.

“Ballando On The Road”: la Calabria sul grande schermo

Il programma è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission.

L’obiettivo è promuovere e valorizzare le eccellenze paesaggistiche, culturali e architettoniche della regione attraverso la televisione nazionale, unendo arte, spettacolo e promozione del territorio.

Le immagini della Calabria durante le esibizioni

Ad accompagnare le esibizioni dei ballerini sull’elegante pista dell’Auditorium del Foro Italico, scorreranno immagini suggestive di una terra autentica e sorprendente, capace di emozionare lo spettatore e di raccontare la propria identità attraverso la luce, i colori e la storia.

Un viaggio tra le province calabresi

“Ballando On The Road” condurrà il pubblico in un viaggio che attraversa tutte le province calabresi:

da Catanzaro a Reggio Calabria ,

a , da Cosenza a Crotone e Vibo Valentia.

Le cartoline della prima puntata

Le “cartoline” che apriranno la prima puntata offriranno una visione dall’alto e dal cuore della Calabria:

Scilla (RC) , con la sua costa mitica e il Castello Ruffo;

, con la sua costa mitica e il Castello Ruffo; Palmi (RC) , illuminata da un tramonto sul mare Tirreno ;

, illuminata da un ; Crotone , dove le tartarughe Caretta Caretta nuotano tra le acque limpide;

, dove le nuotano tra le acque limpide; il Museo e Parco Archeologico di Scolacium (CZ) ;

; il Convento di San Francesco di Paola (CS) ;

; il Ponte Canale di Corigliano (CS) ;

; e Cirò Marina (KR), che offrirà un suggestivo tramonto sui vigneti.

Le meraviglie sullo sfondo della danza

Alle spalle dei ballerini scorreranno poi immagini dei luoghi simbolo della Calabria:

il Salone degli Specchi del Castello Ducale di Corigliano (CS) ,

del , il Complesso monumentale di San Giovanni (CZ) ,

, Albidona (CS) ,

, Ricadi e Capo Vaticano (VV) ,

, e il Ponte San Francesco di Paola a Cosenza, opera dell’architetto Santiago Calatrava.

Un racconto visivo che unisce danza, arte e territorio, trasformando ogni esibizione in un tributo alla Calabria delle meraviglie.