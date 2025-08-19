Regionali, AVS Calabria: “Lavoriamo ad una candidatura unitaria ed una idea di Calabria nuova”
Nessun veto nel fronte progressista: AVS lavora per un progetto politico coraggioso e condiviso
19 Agosto 2025 - 19:21 | Comunicato Stampa
«Ormai da giorni leggiamo ricostruzioni fantasiose e di presunti veti che sarebbero stati posti all’interno del fronte progressista che non ci risultano. Al contrario, Alleanza Verdi Sinistra sin dal primissimo istante lavora – e continuerà a lavorare in tal senso – ad una idea di Calabria nuova e coraggiosa e ad una candidatura a presidente della Regione che possa incarnarla al meglio, unitaria e vincente, che agisca in rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti e nell’esclusivo interesse delle calabresi e dei calabresi».
Così in una nota i portavoce calabresi di AVS, Giuseppe Campana e Fernando Pignataro.