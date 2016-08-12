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‘Calabria Sconosciuta’, ecco il nuovo numero della rivista di cultura e turismo

In distribuzione dal 4 agosto il numero 149-150 della rivista fondata nel 1978 da Giuseppe Polimeni, tra saggi su arte, tradizioni ed esilio di Pavese

12 Agosto 2016 - 13:27 | di Vincenzo Comi

Copertina del numero 149-150 della rivista Calabria Sconosciuta, gennaio-giugno 2016

Dal 4 agosto è in distribuzione il n.149-150 [gennaio-giugno 2016] di “Calabria Sconosciuta”, Rivista trimestrale di cultura e turismo fondata nel 1978 da Giuseppe Polimeni.

In questo numero segnaliamo, tra gli altri, gli articoli di Lorenzo Coscarella “Un busto ligneo napoletano del XVII secolo a Sant’Ippolito di Cosenza”, di Teresita Rechichi “Le case del soldato in Calabria”, di Vincenzo Corrado “Il Matrimonio in età moderna” e di Emilo Salatino “Il culto a San Francesco di Paola nelle parrocchie della forania silana” e di Lorenzo Lazzarino “L’esilio di Cesare Pavese a Brancaleone” saggio scritto per illustrare i sette mesi e dieci giorni di esilio trascorsi a Brancaleone dallo scrittore piemontese.

Redazione di Calabria Sconosciuta, rivista di cultura e turismo

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