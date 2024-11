Calabria, oltre 6mila controlli del mare e 2.000 kg di rifiuti raccolti

Oltre 6mila controlli del mare calabrese e un’attività di sorveglianza continua durante tutto l’anno lungo le coste regionali. Sono questi i principali dati emersi dal report delle attività condotte dalla flotta di 6 battelli “Sistema Pelikan” di Garbage Group, presentati durante una conferenza stampa.

Dal 27 luglio al 10 settembre 2024, le 6 imbarcazioni hanno coperto circa 9.500 miglia nautiche lungo le coste di Scalea, Belvedere Marittimo, San Lucido, Amantea, Vibo Marina, Vibo Marina Sud e Palmi, operando 7 giorni su 7. Durante queste missioni, sono stati raccolti circa 2.000 kg di rifiuti tra plastica, legno e schiume. Inoltre, sono state effettuate 100 missioni aeree con droni e altrettante missioni subacquee con sottomarini a comando remoto (ROV), con oltre 4.500 controlli idraulici e 3.000 prelievi da parte dei laboratori mobili di Arpacal e Anton Dohrn.

A presentare il report è stato l’Assessore regionale alla Tutela dell’ambiente Giovanni Calabrese durante una conferenza stampa a Falerna, sul litorale tirrenico.

“Veniamo da una stagione particolare in cui abbiamo affrontato numerose criticità. Il mare è la risorsa più importante della Calabria, e attraverso queste attività di monitoraggio puntiamo a una maggiore tranquillità per la prossima stagione estiva. La depurazione è il problema principale, e per risolverlo sono previsti importanti investimenti“.