Golosaria 2025: la Calabria premiata con 5 vini Top Hundred
Gallo: “L’agroalimentare calabrese cresce nella qualità e nella capacità di competere nei contesti più importanti”
04 Novembre 2025 - 15:18 | Comunicato Stampa
Si è conclusa ieri l’edizione 2025 di Golosaria Milano, la prestigiosa rassegna dedicata alle migliori produzioni enogastronomiche italiane, che ha visto la Regione Calabria protagonista di un successo straordinario.
Con una presenza ricca di aziende e un intenso calendario di eventi, la Calabria ha saputo raccontare il suo territorio, la sua tradizione e la sua innovazione attraverso sapori autentici e storie di eccellenza, conquistando pubblico e operatori del settore.
Calabria protagonista a Golosaria Milano 2025
“La partecipazione della Calabria a Golosaria 2025 – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – è stata un successo sotto ogni punto di vista. Le nostre aziende hanno mostrato la forza di un sistema produttivo che cresce nella qualità, nella sostenibilità e nella capacità di stupire. È la prova che l’agroalimentare calabrese sa competere nei contesti più importanti, portando con sé la passione, la tradizione e l’innovazione che ci contraddistinguono.
Golosaria si conferma una vetrina d’eccellenza e un laboratorio di innovazione, capace di intercettare le tendenze del gusto di domani. La Regione Calabria, con la sua presenza, ha ribadito l’impegno a sostenere e promuovere le proprie filiere agroalimentari, ambasciatrici di una terra autentica e generosa”.
Eccellenze calabresi tra gusto e tradizione
Durante la tre giorni milanese, 21 produttori calabresi del settore food hanno presentato al pubblico le proprie eccellenze:
- salumi tipici,
- sott’olio artigianali,
- tonno e prodotti ittici,
- torrone, amari, spezie e dolci tradizionali,
offrendo un vero viaggio sensoriale nel gusto e nella qualità che caratterizzano l’agroalimentare calabrese.
Showcooking e creatività gastronomica
Spazio anche alla cucina d’autore con due showcooking firmati dallo chef Salvatore Garofalo de La Matera di Milano, capace di fondere con creatività radici calabresi e tradizione lombarda.
- Sabato, la celebre ‘nduja è diventata protagonista di un raffinato risotto reinterpretato in chiave contemporanea.
- Lunedì, invece, le alici di Fuscaldo hanno incontrato i peperoni in una sorprendente bagnacauda rivisitata, molto apprezzata dal pubblico.
Il vino calabrese conquista Golosaria
Il comparto vitivinicolo calabrese ha confermato la propria vivacità e qualità, grazie alla partecipazione di 15 cantine provenienti dalle coste tirreniche e ioniche, cinque delle quali insignite del prestigioso riconoscimento Top Hundred.
Due momenti in particolare hanno riscosso grande successo:
- “Calabria coast to coast: rosati e rossi” (sabato),
- “Calabria coast to coast: bianchi e passiti” (domenica).
Le degustazioni hanno raccontato una regione del vino sempre più protagonista nel panorama nazionale, in grado di unire territorio, identità e innovazione.