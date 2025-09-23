Calabria, Tridico: “Con Occhiuto +63 milioni per migrazione sanitaria”

«Secondo i dati nazionali sulla sanità, in Calabria, da quando nel 2021 si è insediato Occhiuto, abbiamo visto lievitare di 63 milioni di euro la spesa relativa alla migrazione sanitaria verso le regioni del centro-nord, di cui 53 milioni solo nell’ultimo anno, andando a superare abbondantemente i 300 milioni complessivi.

Le politiche attuate dal peggiore e più becero centrodestra della storia repubblicana, e mi riferisco all’autonomia differenziata, potrebbero soffocare gli ultimi barlumi di servizio sanitario erogati su un territorio martoriato, raso al suolo da un’amministrazione regionale discutibile, che ha badato solo a ingrassare i suoi cerchi magici e non a curare gli interessi delle calabresi e dei calabresi.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: povertà e disoccupazione giovanile dilaganti, aspettative di vita più basse che in altre regioni, livelli essenziali di assistenza tra i più bassi d’Europa, appena due posti letto ogni mille abitanti. È questa la fotografia della Calabria voluta da Occhiuto.

Noi invertiremo nettamente questa rotta».

È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.