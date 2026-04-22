Tragedia in Calabria, l’assessore Straface: ‘Straziato il cuore della nostra regione’

"In questo momento di smarrimento, il mio primo pensiero, colmo di commozione e preghiera, va alle vittime e alla piccola che sta lottando per la vita: a lei e ai familiari giunga l'abbraccio più stretto e sincero"

“Di fronte a un dolore così immane, ogni parola rischia di apparire inadeguata. La tragedia che ha colpito Catanzaro strazia il cuore della nostra regione e ci interroga profondamente come istituzioni e come comunità calabrese.

In questo momento di smarrimento, il mio primo pensiero, colmo di commozione e preghiera, va alle vittime e alla piccola che sta lottando per la vita: a lei e ai familiari giunga l’abbraccio più stretto e sincero.

Come Assessore alle Pari Opportunità e al Welfare, avverto tutto il peso di una vicenda che tocca le fibre più intime della fragilità umana e sociale. È un lutto che non ammette giudizi, ma che impone un silenzio partecipe e una riflessione collettiva sulla necessità di non lasciare mai nessuno solo davanti ai propri abissi.

La Calabria intera si stringe attorno a questa famiglia ferita. Restiamo in attesa, uniti nella speranza, per la piccola vita che ancora combatte, affinché possa trovare la luce dopo questa notte così buia”, conclude l’assessore regionale Pasqualina Straface.