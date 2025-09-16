City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Regionali, Tridico: ‘Una nuova primavera. Passaggio successivo, federare il Sud’

"Così come per Napoli e la Puglia, ora tocca a noi". Le parole del candidato presidente del csx

16 Settembre 2025 - 16:06 | Comunicato Stampa

Pasquale Tridico M5s

“Per la prima volta la Calabria è stata un laboratorio. Tanto che dopo di noi sono arrivati gli accordi anche nelle altre regioni. C’è stato un dialogo serio, si sono definiti dieci punti di programma chiari e si è creata una convergenza ampia sul nome. A quel punto ho accettato”, così Pasquale Tridico in un’intervista al Quotidiano Nazionale.

Tridico contro Occhiuto

“C’è l’indignazione che mi ha mosso da calabrese – continua il candidato alla presidenza della Regione Calabria – Occhiuto ha fatto un ‘Papeete’ come Salvini: si è dimesso in piena estate, cercando di sviare l’attenzione dai suoi guai e sperando di trovare un centrosinistra e il M5S impreparati”.

Leggi anche

La sanità calabrese

Sulla sanità Tridico osserva:

“Occhiuto ha avuto pieni poteri sulla sanità, da presidente e commissario, ed è stato complice con Scopelliti, che nel 2011 ha chiuso 18 ospedali. La nostra sanità è quella di un Paese in via di sviluppo. Reparti all’osso, carenza di medici, persone che muoiono perché l’ambulanza non arriva: 4 negli ultimi mesi. Situazione aggravata dal conto mostruoso pagato alle regioni che accolgono i pazienti che qui non riescono a curarsi. Solo che la sanità è pubblica: la pagano pure i calabresi”.

Leggi anche

Una nuova primavera per il Sud

Per la Calabria Tridico spera in:

“Una nuova primavera, come è stato a Napoli e in Puglia. Ora tocca a noi, il passaggio successivo è federare finalmente il Sud”.

Su questo punto sottolinea che, per federarsi, il Sud deve partire “dai punti in comune: contrasto alle mafie, cultura, università, politiche industriali. E servono soprattutto i collegamenti”.

La proposta di un reddito di dignità regionale

In merito alla proposta di reddito di dignità regionale, Tridico spiega:

“Da economista studio disuguaglianze e povertà da anni. Qui un abitante su due è a rischio povertà. È il dato più alto di tutta l’Europa. Oggi dell’assegno di inclusione beneficiano disabili, minori e anziani, ma un 58enne occupabile senza lavoro continua a morire di fame. Io ho proposto di unire i progetti di inclusione alle politiche attive per il lavoro, dall’istruzione al recupero degli occupabili, nei progetti culturali, nelle aree interne, nei siti archeologici. Così si potrà usufruire dei fondi Ue”.

Elezioni RegionaliPasquale TridicoCalabria Politica