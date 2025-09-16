Regionali, Tridico: ‘Una nuova primavera. Passaggio successivo, federare il Sud’

“Per la prima volta la Calabria è stata un laboratorio. Tanto che dopo di noi sono arrivati gli accordi anche nelle altre regioni. C’è stato un dialogo serio, si sono definiti dieci punti di programma chiari e si è creata una convergenza ampia sul nome. A quel punto ho accettato”, così Pasquale Tridico in un’intervista al Quotidiano Nazionale.

Tridico contro Occhiuto

“C’è l’indignazione che mi ha mosso da calabrese – continua il candidato alla presidenza della Regione Calabria – Occhiuto ha fatto un ‘Papeete’ come Salvini: si è dimesso in piena estate, cercando di sviare l’attenzione dai suoi guai e sperando di trovare un centrosinistra e il M5S impreparati”.

La sanità calabrese

Sulla sanità Tridico osserva:

“Occhiuto ha avuto pieni poteri sulla sanità, da presidente e commissario, ed è stato complice con Scopelliti, che nel 2011 ha chiuso 18 ospedali. La nostra sanità è quella di un Paese in via di sviluppo. Reparti all’osso, carenza di medici, persone che muoiono perché l’ambulanza non arriva: 4 negli ultimi mesi. Situazione aggravata dal conto mostruoso pagato alle regioni che accolgono i pazienti che qui non riescono a curarsi. Solo che la sanità è pubblica: la pagano pure i calabresi”.

Una nuova primavera per il Sud

Per la Calabria Tridico spera in:

“Una nuova primavera, come è stato a Napoli e in Puglia. Ora tocca a noi, il passaggio successivo è federare finalmente il Sud”.

Su questo punto sottolinea che, per federarsi, il Sud deve partire “dai punti in comune: contrasto alle mafie, cultura, università, politiche industriali. E servono soprattutto i collegamenti”.

La proposta di un reddito di dignità regionale

In merito alla proposta di reddito di dignità regionale, Tridico spiega: