Classifica Censis, Occhiuto: ‘UniCal prima, orgoglio per tutta la Calabria’

L’Università della Calabria – nella classifica elaborata ogni anno dal Censis – si conferma la prima in Italia tra i grandi Atenei statali (da 20.000 a 40.000 iscritti), con un punteggio totale di 94,3.

L’UniCal si posiziona davanti a università di grande prestigio come Pavia, Perugia, la Bicocca di Milano e Tor Vergata di Roma, solo per citarne alcune.

Una culla del sapere, della conoscenza, della ricerca, che sta raggiungendo risultati straordinari, attraendo studenti, docenti e scienziati da tutto il mondo.

Un orgoglio per la Calabria, uno stimolo positivo per tutto il sistema universitario del nostro territorio a far sempre meglio e a puntare al massimo.

Il sostegno della Regione Calabria

Uno dei punteggi più alti è stato registrato – non solo dall’UniCal, ma anche dagli Atenei di Reggio Calabria e Catanzaro – nell’indicatore che valuta le borse di studio, a dimostrazione della bontà della strategia della Regione, che in questi anni ha sostenuto concretamente le Università incrementando i fondi stanziati per il diritto allo studio.

Congratulazioni, dunque, al rettore Nicola Leone, al Senato accademico, al Consiglio d’amministrazione, a tutti i professori e ai ragazzi che quotidianamente lavorano e si impegnano per custodire, rinnovare e far crescere questa eccellenza calabrese.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.