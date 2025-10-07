Calabria ‘fortunata’ con il 10eLotto: sorridono Cosenza e Villa San Giovanni

Due i giocatori fortunati, che hanno portato a casa, complessivamente, 20 mila euro

La Calabria in festa con il 10eLotto.

Nel concorso di venerdì 3 e sabato 4 ottobre, come riporta Agipronews, la fortuna ha baciato Cosenza e Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

A Cosenza è stato centrato un 6 “Oro” da 15mila euro in via Pasquale Rossi, mentre a Villa San Giovanni un fortunato giocatore ha vinto 5mila euro grazie a un 8 “Doppio Oro” giocato in via Nazionale.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite a oltre 2,9 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.