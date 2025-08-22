Calabria fortunata: vincite da 80mila euro tra 10eLotto e Lotto, anche nel reggino

Il 10eLotto sorride alla Calabria. Nell’estrazione di giovedì 21 agosto, come riporta Agipronews, sono stati vinti 30mila euro: nello specifico, 20mila euro a Oppido Mamertina (RC), grazie a un 7 Doppio Oro giocato in corso Luigi Razza, e 10mila euro a Catanzaro con un 8 centrato in viale Vincenzo Gattoleo.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

Lotto: maxi vincita a Praia a Mare

Festa anche in Calabria con il Lotto. Sempre nel concorso di giovedì 21 agosto, a Praia a Mare (CS) sono stati vinti 50.596 euro, il premio più alto della giornata, grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e una vincita Lottopiù in via Giovanni Gentile.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 834,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.