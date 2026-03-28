CalabriaRooms.it, boom di iscritti: stop alle commissioni e iscrizione gratuita

Stop alle commissioni sulle prenotazioni e nessun costo d’iscrizione: è questa la formula vincente che sta spingendo sempre più strutture ricettive ad aderire a CalabriaRooms.it, il nuovo portale dedicato esclusivamente all’offerta turistica della Calabria.

In un settore spesso appesantito da costi elevati e percentuali sulle prenotazioni, CalabriaRooms.it si distingue per un approccio chiaro e vantaggioso: le strutture possono iscriversi gratuitamente e ricevere prenotazioni senza dover riconoscere alcuna commissione. Una scelta che sta facendo la differenza e che ha già portato a un vero e proprio boom di iscrizioni.

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Un’alternativa concreta per gli operatori

Hotel, B&B, case vacanza e agriturismi stanno trovando in CalabriaRooms.it una soluzione efficace per promuovere la propria attività senza intermediari invasivi. Il portale consente infatti un contatto diretto tra struttura e cliente, favorendo una gestione più autonoma e redditizia delle prenotazioni.

Questo modello innovativo sta attirando l’attenzione di un numero crescente di operatori, stanchi delle alte commissioni imposte da altri canali e desiderosi di valorizzare al meglio la propria offerta.

Cresce la rete dell’ospitalità calabrese

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ogni giorno nuove strutture entrano a far parte della piattaforma, contribuendo a creare una rete sempre più ampia e diversificata. CalabriaRooms.it si sta rapidamente affermando come punto di riferimento per chi cerca e offre ospitalità in Calabria.

La crescita del portale rappresenta anche un segnale positivo per tutto il territorio, che può contare su uno strumento moderno e accessibile per promuoversi in maniera efficace.

Una Calabria più visibile, senza costi nascosti

Con l’assenza di costi di iscrizione e di commissioni, CalabriaRooms.it offre un’opportunità concreta e trasparente a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalle dimensioni. Un modello che punta sulla collaborazione e sulla valorizzazione del territorio, mettendo al centro chi ogni giorno accoglie turisti con passione.

Il successo crescente del portale conferma che la direzione è quella giusta: meno costi, più visibilità e maggiore libertà per gli operatori. CalabriaRooms.it non è solo un portale, ma una nuova opportunità per il turismo calabrese.