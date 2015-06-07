Calabriasona: conclusa la rassegna all’insegna della cultura popolare

Si è conclusa il 2 Giugno la Seconda edizione del TARANTELLA WEEK a LE CASTELLA (KR) il festival di apertura della stagione estiva promosso dalla delegazione di Confcommercio, la parrocchia e Calabria Sona, in occasione della festività patronale.

Il festival tra turismo e tradizione popolare

Il festival, patrocinato dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Isola di Capo Rizzuto, ha voluto coniugare la grande vocazione turistica di questo territorio con l’opportunità data dalla nostra tradizione popolare e religiosa per creare un interessante momento di incontro e di socializzazione.

Partiti l’anno scorso con soli tre giorni, quest’anno la kermesse, visto il grande successo, si è ampliata e ha dato vita a cinque giorni di grande movimento popolare musicale, teatrale, artistico che è stato un incontro emozionante per i tanti che ne hanno preso parte.

Gli artisti arrivati da tutta la Calabria

Il fascino “turistico” e culturale di ogni appuntamento a Le Castella è stato unito all’evento religioso e integrato con il mondo “popolare” tra musica, balli, canti, teatro, arte. Nei diversi appuntamenti, spalmati in tutti e cinque i giorni, dal mattino fino a tarda notte, si sono alteranti artisti PROVENIENTI DA TUTTA LA CALABRIA come SABATUM QUARTET – NOTTE BATTENTE – CICCIO NUCERA – I MUSICANTI DEL VENTO – I CANTERINI DI AESYLON, FULVIO CAMA CANTASTORIE, ANTONIO GROSSO SCHOOL E CICCIO NUCERA SCHOOL – I “TARANTELLA NO STOP” fino al grande gruppo di MIMMO CAVALLARO – COSIMO PAPANDREA e TARANPROJECT che ha aperto il festival il 29 Maggio e La PICCOLA COMPAGNIA ACCADEMIA PROGETTO TEATRO con estemporanee teatrali tra le vie del paese. Si è lanciata anc

he l’idea di una “notte bianca” per i ragazzi, pensata per avvicinarli con il loro linguaggio alla “tradizione popolare”. Questo esperimento è risultato un successo con Le Castella che ha ballato e rappato fino alle 4 del mattino con migliaia di giovani impegnati nel free-style e nell’arte dei writers. Ad aggiudicarsi il primo contest “sugnu calabrisi e rappo” è stato Samuele Fiorello “P-one” di Crotone, a premiarlo l’artista calabro-reggae RASDO’ intervenuto appositamente per l’occasione. Le Castella ha dato un immagine vitale con la sua invasione pacifica, in ogni luogo della magnifica insenatura calabrese si è dato vita a scambi di cultura popolare, a visioni divertenti a racconti di storia mai sentiti, a musica e balli coinvolgenti, con centinaia di artisti che con devozione per questa formazione popolare hanno animato tutta Le Castella.

Stage, giochi popolari e atmosfera nel borgo

La colonizzazione del popolo e del sapere della nostra terra è avvenuta con stage di danze e musiche, giochi popolari, sagre, un’arte nobile quella della nostra Calabria trapiantata tutta per 5 giorni al “LE CASTELLA TARANTELLA WEEK”. L’atmosfera che si è creata per le vie del centro di Le Castella è stata unica, e non solo i cittadini del posto hanno goduto di tanto movimento, ma tutta la provincia e non solo si è riversata nel borgo.

Da questa esperienza, Le Castella è ufficialmente entrata nel circuito dei grandi festival che Calabria Sona rappresenta. E’ stato meraviglioso vedere un’intera comunità accogliere i migliaia di turisti e curiosi accorsi per questo evento richiamati dalla grande promozione innescata dalla curiosità e dall’importanza di un evento cosi pensato.

Appuntamento al 2016 perché il LE CASTELLA TARANTELLA WEEK non può che crescere e migliorarsi.