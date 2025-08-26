Calanna, intitolato il largo del belvedere all’ex sindaco Musicò – FOTO

"Un uomo di alto spessore umano e politico, che per lungo tempo si è occupato delle istituzioni e della vita pubblica" le parole del sindaco Romeo

Cerimonia ricca di significati istituzionali e sentimentali, ieri sera, in occasione della intitolazione del nuovo Largo che conduce al belvedere di Calanna, alla memoria dell’ex Sindaco di Calanna – dal 1973 al 1986 – Cav. Giuseppe Musicò.

La grande presenza di cittadini, la partecipazione di tutta la Giunta Comunale e di numerosi componenti del Consiglio Comunale di Calanna, oltre a tanti amici della vita di ogni giorno dell’ex Sindaco, delle figlie e dei numerosi nipoti, hanno dato la dimostrazione plastica dell’affetto e della considerazione umana e istituzionale che ancora oggi la figura del Cav. Giuseppe Musicò suscita.

Un uomo e un amministratore perbene, lungimirante, che in ben 13 anni di sindacatura ha posto il Comune di Calanna sopra ogni altro interesse personale e politico.

Le parole del Sindaco Domenico Romeo

“Oggi è una giornata di festa – ha affermato il Sindaco Domenico Romeo – perché ricordiamo una figura importante per il Comune. Un uomo di alto spessore umano e politico, che per lungo tempo si è occupato delle istituzioni e della vita pubblica, da Sindaco, ma anche da Consigliere e Assessore Provinciale e da Presidente della Comunità montana Versante dello Stretto”.

Il primo cittadino ha sottolineato come il Largo sorga in un luogo significativo perché conduce al Belvedere del centro storico, una delle più belle terrazze sullo Stretto dell’intera Città Metropolitana. Lo spazio è stato restituito ai cittadini negli ultimi anni come luogo nuovo e rigenerato, grazie a un importante investimento programmato e concluso dall’attuale Amministrazione Comunale e alla disponibilità degli eredi dell’ex Sindaco Musicò, che hanno ceduto al Comune un fabbricato e dei terreni di famiglia per avviare la più grande opera di rigenerazione urbana mai realizzata nel territorio comunale.

Secondo il Sindaco Romeo, questa opera rappresenta la stessa visione operosa che caratterizzava l’ex Sindaco Musicò, uomo propositivo e fiducioso, capace di costruire e immaginare un futuro per la sua comunità.

Ricordi e testimonianze

Uomo che aveva sempre una parola buona per tutti, nonostante l’aspetto austero e autorevole che incuteva rispetto, il Cav. Musicò era in realtà una persona affettuosa, con tutte le doti migliori cui ognuno può aspirare.

Molto profonde le parole di Pietro Morena, Presidente della Proloco, che ha riconosciuto come proprio i valori e l’esempio dell’ex Sindaco lo abbiano spinto a impegnarsi per la comunità e ad indirizzare la sua attività lavorativa a favore del Comune.

L’intervento della famiglia Musicò

L’Avv. Giandomenico Stilo, nipote del Cav. Giuseppe Musicò, in rappresentanza della famiglia presente al gran completo, ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per aver organizzato una serata commemorativa dalle forti emozioni. Ha ringraziato inoltre i numerosi cittadini per la partecipazione, sottolineando che il nonno era profondamente legato a Calanna e ha dedicato tutto se stesso al bene della comunità collinare.

Giandomenico ha aggiunto che, da buon credente, è certo che in questo momento il nonno stia guardando da lassù e che il regalo più bello sia stato proprio l’intitolazione del Largo Belvedere, uno dei luoghi più suggestivi della Provincia di Reggio Calabria, che lega indissolubilmente il nome del Cav. Giuseppe Musicò al Comune di Calanna.

“Oltre ad essere stato un grande Uomo Politico ed Amministratore, agendo sempre come il buon pater familias, il Cav. Giuseppe Musicò è stato anche un premuroso marito, padre esemplare e nonno amorevole”, ha dichiarato Stilo.

Infine, ha concluso con parole di forte valore simbolico:

“Se è vero che un uomo muore la seconda volta quando non viene pronunciato più il suo nome, con l’intitolazione di questa sera tutte le future generazioni che passeranno da qui, leggendo il suo nome, ne terranno sempre viva la memoria, rendendo il Cav. Giuseppe Musicò immortale con la sua Calanna”.