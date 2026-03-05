Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura vuole i play off

La Cadi Antincendi Futura ritorna a giocare in casa, per far bene e provare a cavalcare sogni di Playoff per la massima serie del Futsal italiano. Non sarà facile.

Alle ore 19.30 si riapriranno le porte del Palattinà per affrontare l’imprevedibile Laborvetro Cnl Cus Molise, team che occupa la decima posizione in classifica.

39 punti per i giallo-blu che dopo la sequenza di vittorie viaggiano in quota Playoff.

22 per i molisani. Vinicius in porta, Soto accanto a Di Lisio, Di Stefano, De Nisco.

Franco Ferroni, argentino tecnico e bravo nell’uno contro uno è uno dei punti di riferimento così come Palmegiani.A dicembre è arrivato il fortissimo Lollo Suazo.Joasinho è squalificato.Attenti al lametino Matteo Mantuano.

Cadi orfana dell’estro del forte Kadu squalificato ma con voglia di rialzarsi immediatamente dopo la sconfitta subita in casa della capolista Benevento, che va a chiudere un ciclo pazzesco di partite, con un quantitativo di vittorie in sequenza bellissimo e straordinario..

La gara verrà trasmessa sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5 con la telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta, Mario Certa di Marsala con Antonino Madaradoni di Soverato al cronometro.