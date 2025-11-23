Calcio a 5: Cadi Antincendi Futura, che batosta!

L’enorme voglia di riscatto e di migliorare una classifica “bugiarda” della Laborvetro, si scatena contro una Cadi Antincendi, che non riesce a replicare l’impresa ottenuta 8 giorni prima contro Campobasso, cedendo il passo.

Primo successo in campionato per la Laborvetro che batte una formazione, quella giallo-blu, che subisce una vera e propria giornata “no”.

I quintetti

La Cadi Antincendi Futura sceglie Parisi tra i pali, Falcone, il Capitano Cividini, Pizetta ed Honorio.

Campobasso risponde con Joaosinho, Soto, Ferroni, Di Liso con Vinicius tra i pali.

La cronaca

Joaosinho Teresa sigla il gioco vincente dell’uno a zero dopo due minuti di gioco. Sempre lui, raddoppia, in anticipo, con un bel contropiede.(mancavano 16,25). Mister Martino si gioca la carta Kadu.

Cnl continua a spingere, bella parata di Parisi su Ferroni.

Lo staff tecnico Cadi Antincendi prova subito il “Powerplay”, già dal primo tempo. Kadu sfiora il gol del riavvicinamento dopo un assist di Scopelliti. Il powerplay funziona ed in mischia, Falcone accorcia le distanze.

Cividini sempre in forcing e powerplay attivo rischia il due a zero.

Ferroni, realizza il tris, a 38 secondi dal termine sul lungo lancio del portiere, beffando la difesa giallo-blu nel momento più alto della Cadi. Il powerplay diventa pericolosissimo per gli ospiti: Vinicius rischia il quarto gol da campo a campo.

Anche Soto ci riprova poco dopo con il tiro che chiude il primo tempo.

Il powerplay continua anche nel secondo tempo con Scopelliti aggiunto. Ci prova Cividini, per due volte ma senza successo.

La legge del powerplay è spietata: Federico Palmegiani, segna da campo a campo il gol del 4-1.

A dirla tutta, la formazione ospite non è neanche fortunata e rischia il gol per provare a raddrizzare la situazione per due volte, sempre con Honorio a distanza di trenta secondi tra un pallone e l’altro.

Ci prova anche Pizetta(a 8 e 59 dal termine.

Kadu trova il palo, ma, sulla ripartenza arriva un rinvio perfetto di Vinicius che trova Ferroni per un perentorio 5-1.

Ci riprova, ugualmente Pizetta, ma c’è una bella parata di Vinicius.

Carlo De Nisco, al termine di un movimento da manuale in ripartenza, arriva fino in porta per il 6 a 1 a 3,23 dal termine.

Nel prossimo turno, venerdì 28 novembre, sarà derby, al Palattinà contro Soverato.