Calcio a 5: la Cadi Futura alla ricerca della continuità dopo l’impresa con il Benevento

Dopo la galattica vittoria, che ha fermato la corsa della capolista Benevento, con un 4-2 da urlo che ancora è totalmente impresso nella mente dei tifosi giallo-blu, la Cadi Antincendi Futura s’immerge a pieno, verso una trasferta dalle mille insidie, l’unica in Molise.

Sono ancora negli occhi della gente del Palattinà, i gol di Falcone, Kadu e Pizetta, le parate di Parisi e le bellissime giocate di Humberto Honorio in mezzo al campo.

Sabato 22 alle ore 16, sarà un’altra storia, tutta da vivere e seguire in diretta streaming sul canale nazionale della Divisione Calcio a 5.

Sfida alla Laborvetro Cus Molise. Classifica più che deficitaria per il Cus che ha raccolto solo 5 punti in otto giornate.

Un pareggio 4-4 con Melilli,una pazzesca vittoria 5-6 in casa del Canicattì,il 3 a 3 con Sulmona palesano l’imprevedibilità della formazione molisana di Mister Sanginario.

Team che ha raccolto meno di quanto ha messo in campo, e la partita contro il Giovinazzo ne è il fulgido esempio.

Squadra storica e valente: l’anno scorso ha ottenuto una meritoria salvezza.

Vinicius in porta, “Joaosinho” e Soto accanto a Di Lisio, Di Stefano, De Nisco.

Franco Ferroni, argentino tecnico e bravo nell’uno contro uno è uno dei punti di riferimento così come Palmegiani.

Per gli ospiti, Mister Martino andrà a recuperare, dopo la squalifica, il talentoso Pedro Mendes.

Arbitrano i signori Vincenzo Buzzacchino e Antonio Carnazza di Taranto con Fabio Capaldi di Isernia al cronometro