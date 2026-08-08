Cadi Futura: arriva la conferma anche per Peppe Scopelliti

La Cadi Antincendi Futura è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Peppe Scopelliti. Classe 1994, il calcettista vestirà per la sesta stagione consecutiva la maglia gialloblu, confermando così il suo legame con il club e con una piazza che negli anni lo ha consacrato come uno dei suoi elementi più rappresentativi.

Un annuncio che rappresenta una certezza per mister Sylvio Rocha, il quale potrà contare su un giocatore ormai simbolo dello spogliatoio e, a tutti gli effetti, una delle colonne portanti del progetto tecnico.

Scopelliti è un calcettista completo, capace di ricoprire più ruoli con disinvoltura, pur avendo una spiccata predilezione per il ruolo di centrale difensivo. In questa posizione, è unanimemente considerato uno dei migliori interpreti dell’intera categoria, della A2 Elite, grazie a una marcatura asfissiante, un anticipo chirurgico e una lettura delle traiettorie da manuale.

Tuttavia, ridurlo a semplice difensore sarebbe riduttivo. Scopelliti non disdegna infatti la fase offensiva, andando spesso a segno anche nei momenti decisivi della partita. È il classico giocatore da “peso massimo”, capace di trascinare i compagni con la sua personalità e la sua fame di vittoria, qualità che lo rendono una presenza determinante nei momenti di maggiore difficoltà.

La scorsa stagione è stata per lui una delle più mature e significative. Sul campo è stato sontuoso e dirompente, una diga inamovibile e al tempo stesso una spina nel fianco per le difese avversarie.

Ma è fuori dal rettangolo verde che Scopelliti ha stupito tutti, rivelando un’altra delle sue straordinarie qualità: quella di allenatore. Con grande intelligenza tattica e la “materia grigia” che lo contraddistingue, ha condotto l’Under 19 alla vittoria del titolo regionale e ha conquistato un prestigioso bronzo con l’Under 17. Una doppia anima, quella di giocatore e tecnico, che quest’anno si fonderà alla perfezione, arricchita dalla guida di mister Sylvio Rocha, che ne affinerà ulteriormente il talento tattico.

Volitivo, ordinato e instancabile, il suo approccio contagia l’intero gruppo e la sua esperienza sarà fondamentale per il mix di giovani e veterani che la società sta allestendo per la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a essere assoluti protagonisti.